Fatih Mahallesi Vali Kemal Çeber Parkı'nın açılışı yapıldı

Karabük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fatih Mahallesi Vali Kemal Çeber Parkı'nın açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Fatih Mahallesi Kayacık Sokak'ta yapımı tamamlanan 111.park olan Fatih Mahallesi Vali Kemal Çeber Parkı'nın açılış törenine Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve MHP İl Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreni öncesi bir konuşma yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili açılan Fatih Mahallesi Vali Kemal Çeber Parkı'nın 111'inci park olduğunu ve parkların yapımına devam edeceğini belirterek, “Fatih Mahallemizin bir ucundan diğer ucuna toplam uzunluğu 1.000 metre civarında. 3 tane parkımız, 1 tane de Sosyal Yaşam Merkezi'miz oldu. Türkiye'de muhtarlarımızla ilgili hizmet veren tek Belediye Karabük Belediyesi'dir diyebiliriz. Tüm Sosyal Yaşam Merkezleri'mizde mutlaka muhtarlarımızın hizmet odaları vardır. Her türlü masrafları da Belediyeye aittir. Muhtarlarımızla beraber de Karabük'e hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Oyun parkının içinde bulunan malzemelerin tamamını Vali Kemal Çeber'in hediye ettiğini, belediye personelinin de parkın diğer işlemlerini tamamladığını ifade eden Vergili, “Sizin huzurlarınızda Vali Bey'e tekrardan teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen belediye işçilerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Vergili'nin ardından söz alan Karabük Valisi Kemal Çeber ise, “Bu açılışa özel iki hususu müsaade ederseniz ben paylaşayım. Başkanımız sağ olsun incelik yaptı. Buradaki her şeyi benim hediye ettiğimi söyledi. Onun hikayesini anlatayım. İş adamı bir arkadaşımın yapmayı planladığı büyük ölçekli bir iş vardı. Takıldığı konular vardı. Ben ona yardım etmeye gayret ettim. Rabbim yardımcı oldu. O işleri gerçekleşti. Bana "Kemal bana bu konuda çok yardımcı oldun dile benden ne dilersen" dedi. Belki de bir araba gönder diyeceğimi düşündü. Gönder bir araba desem de kesinlikle gelirdi. Tabi o ne bize ne de Valilik makamına yakışır. Hep söylüyorum benim için dünyanın en büyük sorunu Karabük'te yaşanan sorunlar. Benim için dünyanın en büyük mutluluğu buradaki insanların mutluluğudur. Dolayısıyla ben ondan uğraştığı park ve bahçe işleri ile ilgili Karabük ilimize bir park gönder dedim. O da sağ olsun gönderdi. Biz vesile olmuş olduk. Bunun içindir ki sağ olsun değerli Başkanım ve Belediye Meclis Üyeleri beraber buraya Kemal Çeber Parkı demişler" ifadelerini kullandı.

Vali Çeber yapılan parkın adı ile ilgili bir isteği olduğunu ve Karabük'te görev yaptığı süre zarfı içerisinde mümkünse bu ismi kullanılmasını istemediğini belirterek, “Başka bir isimle devam etsin. Ben buradan ayrıldığımda hala Kemal Çeber Parkı demeyi arzu ederseniz o zaman memnuniyetle kabul ederim. Sağ olsun Başkanımız da bizi kırmadı. İnşallah bu birlikteliğimiz, birbirimize olan sevgimiz aynen devam eder. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli Başkanım olmak üzere tüm Belediye teşkilatımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Açılan parkın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ve duaların ardından Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yücel'in Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürü İrfan İnal'a plaket takdiminin ardından Fatih Mahallesi Vali Kemal Çeber Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.