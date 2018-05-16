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16 Mayıs 2018 17:53

Fatih Ürkmezer, “ Çocuklarımızın büyük efor harcayarak hazırladıkları sergideyiz”

Safranbolu’da Altın Safran İlkokulu 3.

Fatih Ürkmezer, “ Çocuklarımızın büyük efor harcayarak hazırladıkları sergideyiz”

16 Mayıs 2018 17:53

Sınıf Öğrencileri tarafından hazırlanan Görsel Sanatlar Serginin açılışı gerçekleştirildi.


Açılışa Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Merkez Valisi olarak görev yapan Süleyman Tapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de katıldı.


Altın Safran İlkokulu 3. Sınıf Öğrencileri tarafından hazırlanan Görsel Sanatlar Sergisi açılışının ardından konuşan Ürkmezer, Safranbolu’da eğitimi her geçen gün daha da kaliteli hale getirmek için var güçleri ile çalıştıklarını kaydederken, İlçede bulunan tüm okullara binlerce kitap dağıtıldığını, yine pek çok okula zenginleştirilmiş kütüphane açtıklarını ifade etti.


Öğrencileri özellikle derslerine adapte olmaya ve kitap okumaya teşvik ettiklerini belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer; “ Bizler çocuklarımızın geleceği için devletimizin büyük katkıları ile çalışmalarımıza devem ediyoruz. Her şey onları daha güzel yarınlara kavuşturmak için. Bugün de Altın Safran İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerimizin kısa sürede büyük bir efor harcayarak hazırladıkları sergideyiz. Çocuklarımız birbirinden güzel resimlerden oluşan bir sergiyi bizlere sundular. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum” dedi.


Sergi süresince çocuklarla yakından ilgilenen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’e eşi Miray Ürkmezer, eşlik etti.




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