Fazlı Ulusal: “2 milyon TL’lik sponsorluğu geri çektiler”

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un İdari Menajeri Fazlı Ulusal, anlaşmaya vardıkları sponsorun birileri tarafından vazgeçirildiğini iddia etti.

Kulüp binasındai basın toplantısı düzenleyen Ulusal, kulübe geldiğindeki sürecin zor olduğunu, kulübün mali açıdan iyi incelenmesi gereken bir durumda olduğunu ve bununla ilgili çalışmaları olduğunu söyledi.

“2 milyon TL’lik sponsorluğu geri çektiler”

Sponsor arayışı içerisinde bir sponsor firmasıyla anlaşmaya vardığını ve bu anlaşmanın birileri tarafından iptal ettirildiğini iddia eden Ulusal, "2 milyon değer karşılığında bir sponsordu. Ama sponsorun, Karabüksporla ilgili, zaten ben sponsorla ilgili oturup kendileriyle 2-3 gün toplantı yapıp görüştüm. Bunun neticesinde 2 milyon liraya yakın bir parayı anlaştığımız takdirde ertesi gün kulübe verilecekti. O şirketin Karabükspor ile ilgili, tanıdıklarıyla, iş adamlarıyla, buradaki yetkililerle görüştüğünü bilmiyordum. Kendisini bir iş adamın aradığını, bu kulübe para vermemesini, neden böyle bir işin içine girdiğini, yarın bir gün ’zararı size dokunur’ diye, bu sponsoru bizden geri çektiler. Ben gerçekten çok üzüldüm. Bu iş adamının kim olduğunu bilmiyorum açıkçası. Anlaşmaya vardığımız sponsoru aradıklarını görüştüklerini biliyorum. Yanımda da aradılar ama kimle görüştüğünü bilmiyorum. 2 milyon TL’lik sponsor gelirimiz bu şekilde kabul görmedi” dedi.

“Galatasaray, Çağlar için resmi teklifte bulunmadı”

Ulusal, kulübe gelmeden önce bazı sıkıntıların olduğunu ve futbolcuların serbest kaldığını kaydederek, “Futbolcuların serbest kalmaması için bir şey yapılması gerekiyordu. O süre zarfı içerisinde 2-3 günlük bir vaktim vardı. Bu tabloyu gördüğüm zaman Ergin Keleş olsun, Çağlar, Tayyip gibi oyuncuların parası yatması gerekiyordu. Yatmadığı takdirde serbest kalacaklardı bunlar zaten. Ben tabloyu gördükten sonra kulüpte para olmadığını bir şey yapılması gerektiğini ama ben 1-2 günlük çalışmalar neticesinde Karabük’ten bu sonucu alamadım" dedi.

Galatasaray’ın Çağlar konusunda resmi teklifte bulunmadığını, sadece söylentilerle bu sürecin devam ettiğini söyleyen Fazlı, "Çağlar da, Tayyip de, Hamidio da serbest kalacak futbolculardı. Bunların bir şekilde satışını yapmak zorundaydım. Başkan da yapmak zorundaydı, çünkü para alabileceğimiz bu arkadaşlardı" şeklinde konuştu.

“Çağlar’ın Adana Demirspor’a transferi doğrudur”

Karabükspor’un genç kalecisi Çağlar Akbaba’nın Adana Demirspor’a olan transferini doğrulayan Ulusal, şunları söyledi:

“Zor bir süreçti. Bu sürecin içerisinden çıkmamız gerekiyordu. Yoksa biz bu satıştan hiçbir şekilde para alamayacaktık. Çok iyi bir işi başardığımızı düşünüyorum. Bu geliri bakacağız Karabükspor’da hangi dosyalara yatırmamız gerekiyor. Bununla ilgili ne yapacağız, transferi nasıl sonuçlandırıp açacağız. Cezaları yemememiz için gerektiğini düşünüyorum ben. Biz elimizden geleni yaptık, Hamidio’yu para kazanmak için satmadık. Hamidio’ya 7 milyon Euro ödememek için transfer listesine koyduk. Adam cuma günü serbest ve 1.2 milyon Euro almaya hak kazanıyordu. Bu yüzden Hamidio’yu elimizden çıkarmak istedik, bu parayı ödememek için.”