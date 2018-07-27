Fazlı Ulusal: “Borcu ödemek gibi taahhüt de bulunmadık”

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un İdari Menajeri Fazlı Ulusal, kendi yönetiminden önce olan Kardemir Karabükspor’un borcunu ödemek gibi taahhüt vermediklerini söyledi.

Kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında Erzurum’da tamamlanan ikinci etap kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ulusal, “Erzurum kampı Karabükspor için faydalı oldu. Hazırlık maçları ve kondisyon çalışmalarıyla geçti bu kamp. Artık maç haftasına gireceğiz. Teknik anlamda gereken çalışmayı hocamız burada yapacak. Gençlerimizden 3-4 tanesi de A takımında oynayabileceklerini gördük” dedi.

Ulusal, transferleri kulübü zor duruma düşürmeden yaptıklarını dile getirerek, “Baktığımız zaman takım içerisinde eksiklerimiz yok mu? Var. İdeal bir ortam, kadro hazırlarken eksik kalan yerlerimiz var. Bize göre her bölgede 2 futbolcunun olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız vardı. Ama bu son transferlerde seçici olmak zorundaydık. Böyle karar verirken çok dikkatli, mali açıdan da takımı zor duruma düşürmeyecek transferleri yapmak istiyoruz. 2-3 tane daha alacağımız futbolcu var” ifadelerini kullandı.

“Borcu ödemek gibi taahhüt de bulunmadık”

Ödemeler konusunda ellerinden geleni sonuna kadar yaptıklarını söyleyen Ulusal, “Bundan sonraki süreç zorlu. Zaten lige başlama sürecimizde zorlu bir süreç. Onla ilgili konuşulması, anlatılması gereken konular var. Aslında bu toplantının önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin bazı şeyleri bilmesi gerektiğini, yapılması gerekenleri söyledik. Çözmeye çalıştığımız dönemde sorunlarımız baya birikti. Bunlarla ilgili görüşlerimizi bildirmemiz gerekiyor. Son iki sezon içerisinde yapılan çok büyük yanlışlar takımı bu duruma getirdi. Bunla ilgili de belirli aile gruplarının arasında Karabükspor sıkışmış, kalmış durumda. Karabükspor üzerindeki borçların silinmesi gerektiğini, kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Ortada bir borç var. Bu borcu yapanlar yönetimde bulunanlar, kendi atadıkları insanlar yapmışlar. Biz bu borcu sıfırlama, ödemek gibi insanlara bir taahhüt de bulunmadık” diye konuştu.

“Hayretler içerisinde kaldım”

Ulusal, eski yönetim tarafından, geçen sene 750 bin Euro civarında bir teklif gönderilen bir futbolcuya bu sene 120 bin dolar teklif gönderdiğini ve oyuncunun bunu kabul ettiğini iddia ederek şunları söyledi:

“Kendisine sorduğum zaman, bu aradaki farkın, uçurumun niye bu kadar çok olduğunu ve bu teklifin geçen sene bu şekilde yapıldığını söyleyince de kulübün kendi içerisinde çalışanlarına bunu size daha farklı bir şekilde anlatmamın anlamı yok. 150 bin Euro paranın kendisine kalacağını geri kalan paranın yönetimdeki insanlar bölüşeceğini söyledi yani futbolcu. Ben hayretler içerisinde kaldım.”

Ulusal, kimseden bağış istemediklerini dile getirirken, Kardemir Karabükspor’un borcunun bir önceki yönetime nasıl bırakıldıysa aynı şekilde kendilerine bırakılmasını istediğini söyledi.

Mavi Ateş taraftar grubunun susturulduğunu kaydeden Ulusal, “Bu taraftar grubuna bir dernek açılmamış, bunlara hiçbir şekilde yardımcı olunmamış. Sadece yerel yönetimler tarafından kullandırılmışlar ve ben çok üzüldüm. Bundan sonra taraftar grubu öncede sahibiydi, şimdi de sahibi. Bundan sonra Mavi Ateş taraftar grubunun yapabileceği bu insanlardan hesap soracağı ve görecekleri zararın yanındayım. Biz taraftarımızla bu kulübü rahat rahat yönetiriz” dedi.