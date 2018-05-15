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15 Mayıs 2018 19:39

FETÖ operasyonunda 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Karabük’te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında hijyen evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ operasyonunda 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

15 Mayıs 2018 19:39


Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında örgütçe "hijyen" evi olarak tabir edilen 6 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden M.A. ve E.P. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Karabük Adliyesine getirildi. Savcılık tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Şüpheli 21 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




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