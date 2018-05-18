FETÖ operasyonunda 4 kişiden 1’i tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında örgütçe "hijyen" evi olarak tabir edilen 6 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden, A.B. isimli sahış tutuklanırken M.E.G., M.H. ve A. F. A. isimli şahıslar savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir hafta önce, FETÖ/PDY terör örgütüne yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 23 kişiden 14’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 9 kişiden 1’i tutuklandı.