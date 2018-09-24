FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi

Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 5'i muvazzaf asker olan 9 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup askeri şüphelilerin tespitine yönelik operasyon yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü Karabük merkezli, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Hatay illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda muvazzaf askerler E.İ., İ.K., O.Y., F.K. ve B.S ile askeri öğrenci Ş.T.Y. ve görevlerinden ihraç edilen O.D., Ö.K. ve eski asker E.Ö gözaltına alınmıştı. Karabük'e getirilen ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 gün sorguları süren 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.