FETÖ şüphelisi 6 asker daha adliyeye sevk edildi

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında ankesörlü/kontörlü telefon hattından ardışık aranan askerlere yönelik eş zamanlı operasyon yapmıştı. Karabük merkezli, Artvin, İstanbul, Hatay, Edirne, Muş, Diyarbakır, Ankara, Tunceli ve Malatya’da yapılan operasyon kapsamında 11 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Dün, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.D., S.K., M.K., E.P., H.K., ve C.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ayrıca emniyet güçleri tarafından firari olan bir asker daha gözaltına alındı. Gözaltında bulunan A.B., A.Y., F.D., G.Ö., F.A. ve İ.U. da bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında firari bulunan 2 askerinde yakalanması için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.