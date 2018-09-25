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FETÖ şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Canip B.

Karabük'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Canip B. (44), yurt dışına kaçmaya çalışırken örgütün 'gaybubet evi'nde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan 44 yaşındaki Canip B. ekiplerin düzenlediği operasyonla örgütün hücre evi olan 'gaybubet ev'de gözaltına alındı. Örgüte ait okullarda müdürlük yaptığı öğrenilen firari şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da para akışı sağladığı ve Zonguldak ilinde mütevelli heyetinde görev yaptığı belirtildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet akıllı telefon, 1 adet taşınabilir wifi cihazı, 2 Adet Canip B. adına düzenlenmiş pasaport, 1 adet tablet, bin 405 TL para, 1 adet dijital fotoğraf makinesi ve 1 adet şahsın yurt dışına kaçarken kullanabileceği değerlendirilen valiz ele geçirildi.


Canip B., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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