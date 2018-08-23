Fikret Yılmaz: “Güzel camia daha diplere gider, yazık olur”

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, Karabükspor’a sahip çıkılmadığı takdirde daha kötü bir duruma düşeceğini söyleyerek, "Güzel camia daha diplere gider, yazık olur" dedi.

Kardemir Karabükspor, Lig’in üçüncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Yılmaz, Karabükspor’un iyi gününde herkesin yanında olduğunu, kötü gününde de yanında olmaları gerektiğini belirterek, “Daha öncede böyle oldu. Karabüksporun iyi günleri oldu. Herkes yanında idi, tüm Türkiye yanında idi. Ama şuanda Kardemir Karabükspor kötü günler yaşıyor. Bugün de yanımda olmasını istiyoruz, Karabükspor’un yanında olmasını istiyoruz camiamızın. Benim buradan söylemek istediğim şey, belediye başkanımıza, valimize, Kardemir karabükspor’a sahip çıkmalarını istiyorum. Çok zor günler geçiriyoruz" diye konuştu.

“Böyle bir güzel camia daha diplere gider, yazık olur”

Altınordu maçının gelip çattığını, sahaya çıktıkları futbolcuların hem fiziksel hem de kapasite olarak rakiplerinden aşağı durumda olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bir an önce transferimizin açılması ve Kardemir Karabükspor gerçek kadrosuyla sahaya çıkmalıdır. Yoksa böyle bir güzel camia daha diplere gider, yazık olur. Benim vermek istediğim mesaj bu. Lütfen buradaki genç oyuncularımıza, transferlerimize sahip çıkılsın. Kardemir Karabükspor gerçek 11’i ile sahaya çıksın, eziliyoruz rakiplerimize. Rakiplerimiz kapasite olarak bizden çok üstün biz ise 11’i zor buluyoruz. Çünkü fiziksel olarak gelişimlerini tamamlamamış bir oyuncularımız var. Hem de yetersiz oyuncularımızla sahaya çıkıyoruz. Buna duyarlı olsunlar. Bizim istediğimiz şey Kardemir Karabükspor eşrafı takıma sahip çıkması. Biz buradayız elimizden geleni yapıyoruz. Biz yine 11 kişi sahaya çıkarız, erkekçe mücadele ederiz. Yeniliriz berabere kalırız, yeneriz fark etmez. Ama en iyi şekilde Karabükspor’u temsil ederiz” diye konuştu.