Fikret Yılmaz: “Lütfen oyuncularımın lisanslarını çıkartsınlar”

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, futbolcuların lisanslarının çıkartılması için 24 saatin olduğunu ve bunun için umutlu olduklarını söyledi.

Kırmızı-mavili kulüp deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına Çamlık Antrenman Sahası’nda yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Fikret Yılmaz, Karabükspor’un yeni kulüp başkanı Sedat Namal’ın başkanlık görevin üstlenerek taşın altına gövdesini koyduğunu belirterek, “Yeni başkanımız Sedat Namal Bey’e hayırlı olsun diyorum. Kendisi taşın altına elini değil, gövdesini koydu. Bu cesaretinden dolayı kutluyorum, başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin inşallah. Her şeyden önce böyle bir ortam da böyle bir göreve geldikleri için onlara saygı duyuyorum” dedi.

“Lisansların çıkması için umudumuz var”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin çabalarını yakinen takip ettiğini söyleyen Yılmaz, “Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gösterdiği çaba ve özveri için. Müthiş bir süreçti. Bu sürecin olumlu sonuçlanmasını istiyorduk. Maalesef son duyduğumuz haberle olumsuzluk söz konusu oldu. İnşallah 24 saat içerisinde değişir diye umuyoruz. Tekrar olumlu duruma gelir ve oyuncularımın en azından 7-8 tanesinin lisansının çıkması konusunda bu şehirde bir kıpırdanma olur diye bekliyoruz. Biz halen umut ediyoruz. Bu konuyu belediye başkanımızın çözebileceğini zannediyorum. İnşallah çözer. Bizim onlardan beklentimiz gereken neyse yapılmalı transfer açılmalı. Ben bunu inanın bana Karabükspor’un geleceği açısından istiyorum. Eski oyuncular buraya çağrılsa da çağrılmasa da yetersiziz” diye konuştu.

“Lütfen oyuncularımın lisanslarını çıkartsınlar”

Altınordu maçını değerlendiren Yılmaz, çok iyi mücadele eden genç takımı olduğunu ifade ederek, “Rabbim yardım etti, bence yılın puanını kazandılar. Hepsini tebrik ettim zaten, gözlerinden öpüyorum. Tek derdim tek söylemek istediğim şey benim evladım da futbolcu biliyorsunuz. Böyle bir futbolcunun nasıl ekmek kazandığını, neler hissettiğini ben çok iyi biliyorum. Kendimde 15 yıl bu işi yaptım. Tekrar söylüyorum lütfen oyuncularımın lisanslarını çıkartsınlar. Bu onların yapacakları en güzel şey olur" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Eskişehirspor’un da kulüp olarak çok zor günler geçirdiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Hiçbir zaman kendi konumumuz itibariyle rakibinde içinde bulunduğu durum son derece vahim. Allah onlara da yardım etsin diyorum, onun dışında söylenecek bir şey yok. Eskişehir de inşallah bu süreci aşar. Onlar da asırlık bir çınar, büyük bir kulüp. Biz yine maça çıkar aslanlar gibi mücadele ederiz. Biz sonucun ne olduğunu düşünmüyoruz. Biz bu genç ekibimizle Kardemir Karabükspor’u temsil etmenin mücadelesini veriyoruz. Bunu en iyi şekilde verdiğimiz düşünüyorum.”