Lig’in üçüncü haftasında sahasında Altınordu’yu ağırlayan Kardemir Karabükspor genç oyuncuları ile çıktığı maçtan 1 puan alarak ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, genç oyuncuların mücadelesinin mükemmel olduğunu, Karabükspor’a sahip çıkıldığında, oyuncuların lisansları halledildiğinde farklı bir Karabükspor izlettireceklerini söyledi. Yılmaz, “Oyuncularım bugün mükemmel mücadele verdiler. Verdiğimiz görevleri harfiyen uyguladılar. Gerçek bir takım gibi hareket ettiler. Ofansif ve tecrübeli oyuncularımız olsaydı net bir galibiyet alabilirdik. Oyuncularım tecrübesizliği yüzünden birçok pozisyonu harcadılar. Bu da normaldir. Bugün sahada çok iyi bir Karabükspor vardı. Tüm oyuncularımın gözlerinden öpüyorum. Altınordu’ya kalan maçlarında başarılar diliyorum. Tabii Rabbim de yardım etti. Kalecimiz mükemmel oynadı. Rakiplerin topları direkten döndü ama biz inanarak sahaya çıkmıştık. Oyuncularımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.