Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze’de protestocu kalabalığa ateş açılmasına tepkiler sürüyor. Gazze Şeridi’nde 55 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylar sonrasında Türkiye’de 3 gün ulusal yas ilan edildi. Bugün ise birçok ilde olduğu gibi Karabük’te İsrail’i kınama protestosu yapıldı.

Karabük Üniversitesinde okuyan Filistinli öğrenciler başta olmak üzere, Suriye, Irak, Sudan, Somali gibi bir çok Müslüman ülkenin öğrencileri ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Üniversite camisi önünde toplandı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve akademik personelin katıldığı programda Kuran-ı Kerim Tilaveti okunduktan sonra Tıp Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Engin Erarslan ile Hemşirelik bölümü Filistinli 3. Sınıf öğrencisi Miqdad Kdour Türkçe ve Arapça konuşma yapıldı.

Yapılan konuşmada, İsrail ve ABD protesto edilerek, “Her fırsatta Ortadoğu’ya demokrasi ve insanlık dersi vermeye kalkan batılı ülkeler, tüm dünyanın gözü önünde pervasızca yapılan bu katliama karşı yine sessiz kalmayı tercih ederek bu katliama ortak olmuştur. ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi bu katliamın fitilini ateşlemiştir. Dolayısıyla ABD, İsrail’in yaptığı katliamın baş sorumlusu ve tetikçisidir. Ayrıca ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, İsrail’in katliamının soruşturulmasını veto etmekle katliamı meşru göstermeye çalışarak büyük bir skandala imza atmıştır. Kudüs’ün yalnızlığı; birbirine düşen, bölünen, düşmanlaşan İslam dünyasının ortak utancıdır. Dünyadaki zulmü, çarpıklığı olduğu gibi bırakıp Kudüs’ü özgürleştirmek mümkün değil. Kudüs’ü kurtarabilmek için dünyadaki bu adaletsizliklere son vermek gerek

Biz Karabük Üniversitesindeki öğrenciler olarak tüm Müslümanları, İsrail’in yaptığı bu zulme karşı tek yürek olmaya davet ediyoruz. Bizlere düşen görev, Kudüs’ü savunmaktır, özgürlüğe kavuşturmaktır. Kudüs, kendisini süsleyen zeytin ağaçlarına değil, kendisini kurtaracak kimselere muhtaçtır. Kudüs İsrail’in değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır. İsrail’in hamiliğini yapan başta ABD Başkanı Trump’ı, bu katliama sessiz kalan batılı devletleri ve bazı Müslüman ülkeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz.” denildi.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi Öğretim görevlisi Suriyeli Samir Antif tarafından Gazze’deki protestolarda öldürülen 55 Filistinli şehit için gıyabi cenaze namazı kıldırılarak, dualar edildi.