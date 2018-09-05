Fiyat artışları denetim altında

Son dönemlerde Türkiye’de meydana gelen ekonomik dalgalanmalardan dolayı mal ve hizmet maliyetlerinde haksız kazanç sağlayan işletmeler e Ticaret Bakanlığı tarafından denetleme kararı verildi. Karabük’te de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici işlemin zayıf tarafını oluşturan ve ekonomik menfaatlerinin korunması gereken tüketicilerin korunması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla işletmelerde yapılan denetimler arttırıldı. Girdi maliyeti ve fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız kazanç amacıyla tüketiciyi mağdur eden fırsatçılara ve piyasa şartları dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında cezai yaptırım uygulanacak.

“Haksız satış yapan firmalar cezalandırılacaktır”

Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karakaş, son zamanlarda dolara endeksli olarak bazı fiyatlarda artış olması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde denetim faaliyetlerinin başladığını belirterek, “Bu anlamda sabah da bazı satıcılarımıza, firmalarımıza gittik. Yapmış olduğumuz çalışmalar fiyatların etiketlerin üzerindeki fiyatların ve geçmişe dönük fiyatların karşılaştırılması sonucunda haksız bir rekabetle karşı karşıya kalan tüketicilerimiz için bunları denetliyoruz. Özellikle çok tüketilen ürünlerle ilgili olarak müdürlüğümüz tarafından denetimler yapılıyor. Bu ürünlerin geçmişe ve bugüne ait fiyatlandırılmasına bakılarak sonucundan rapor alınarak bakanlığımıza bilgi vermektir. Bunun ile ilgili çalışmalarımız il ve ilçelerde devam edecek. Vatandaşlarımız şunu iyi bilsinler ki, tüketiciye haksız bir şekilde satış yapan firmalar cezalandırılacaktır” dedi

Ayrıca Karakaş, şikayetler üzerine tüm toptancı ve kuruluşlarda da denetimlerin devam edeceğini söyledi.