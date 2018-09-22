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Fiyat kontrolleri aralıksız sürüyor

Karabük’te, tüketicinin fiyat artışı yoluyla mağduriyetinin önlenmesi amacıyla denetimler aralıksız sürüyor.

Karabük'te, tüketicinin fiyat artışı yoluyla mağduriyetinin önlenmesi amacıyla denetimler aralıksız sürüyor.


Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan rutin denetimler aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin yapılan denetimler sonunda Ticaret İl Müdürlüğünün fiyat konusunda, 5996 sayılı Kanun kapsamında denetim ve kontrolleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu kontroller gece ve gündüz hız kesmeden devam etmektedir. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine gerekli uyarı ve yaptırımlar yapılmış ve bundan sonrada yapılacaktır” dedi.

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