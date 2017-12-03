Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 19 sayı farkla 98-79 mağlup etti. Karabük Kapalı Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 4 sayı farkla 27-23 önde tamamlayan ev sahibi ekibi, ilk yarı sonunda soyunma odasına 48-39 önde gitti.
Kıran kırana geçen müsabakada mücadeleyi bırakmayan ev sahibi ekip üçüncü periyotta farkı açarak 75-59 tamamladı. Ev sahibi Kardemir Karabükspor, sahadan 98-79 galip ayrılan taraf oldu.