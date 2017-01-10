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10 Ocak 2017 16:42

Gazeteciler günlerini kutladı

Gazeteciler günlerini kutladı

10 Ocak 2017 16:42

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle, Karabük Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Atatürk Anıtına çelenk koydu.
Karabük Gazeteciler Cemiyeti başkanı Metin Kaya,yönetim kurulu üyeleri ve Karabük Radyo Yayıncıları İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa ile birlikte “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı" etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtına çelenk koydu.
Çelenk sunum töreninden sonra bir açıklama yapan Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, “10 Ocak ve 24 Temmuz’lar bizler için bayram değil, dayanışma günleridir” dedi.
“Ülke olarak terörün neden olduğu acılarla dolu, önemli günler yaşıyor, tarihe geçecek gelişmelere tanıklık ediyoruz” diyen Kaya, “ Bu ortamda medyamız çok önemli bir işlev üstlenmekte ve halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda fedakârca görev yapmaktadır. Darbe gecesi Türkiye için taşıdığı büyük önemi kanıtlayan ve darbe girişimine milletimizle birlikte karşı duran medyamız, sorunlarının çözümünü beklemektedir. Dayanışma günü olarak kutladığımız ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı’ nedeniyle, çözüm bekleyen sorunlarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü sektörümüzde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Ülkemiz, medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan yasal düzenlemelere kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır.
Meslektaşlarımız yazdıkları yazılar ve yaptıkları haberler konusunda uzun yıllar hep özgür olma mücadelesi vermişlerdir. Ülkemiz medyası özellikle 12 Eylül döneminde büyük baskılar yaşamıştı. Gazeteciler ne yazık ki günümüzde de; yazdıkları yazılar, yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanabilmektedir. Bu durumun sona erdirilmesi ve basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması için özgürlükçü bir basın yasasına ihtiyaç duyuyoruz” dedi.



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