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30 Haziran 2018 11:18

Geç kalmamak için sınava koşarak girdiler

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Geç kalmamak için sınava koşarak girdiler

30 Haziran 2018 11:18

Karabük’te sınava geç kalmamak için koşturan öğrenciler, son anda kendilerini okuldan içeri atabildi.


Bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS’nin birinci oturumu olan TYT saat 10.15’te başladı. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınava girecek adaylar üniversite girişinde konuşlanan Karabük Belediyesine ait otobüslerle sınavlara girecekleri okullara taşındı. Karabük Üniversitesi önünde çocuklarını bekleyen aileler ise, dualar edip Kur’an-ı Kerim okudu. Sınava geç kalmamak için koşturan öğrenciler, son anda kendilerini okuldan içeri atabildi. Saat 10.00’da kapıların kapanmasıyla 10.15’te sınav maratonu başladı.


TYT’de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltiliyor. Sınav, 135 dakika sürecek.




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