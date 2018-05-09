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09 Mayıs 2018 14:13

Geleceğin mühendisleri projelerini sergiledi

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yıl sonu projelerini sergiledi.

Geleceğin mühendisleri projelerini sergiledi

09 Mayıs 2018 14:13


Mühendislik Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen sergiye Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özalp, Genel Sekreter Lütfü Köm, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Öğrencilerin projelerini tek tek inceleyen Rektör Polat, öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler aldı. Birbirinden farklı projelerin yer aldığı sergide bulunmaktan oldukça memnun olan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, duygularını şu sözlerle paylaştı:


“Dönem sonuna geldik. Mühendislik Fakültesinde öğrencilerimizin bitirme tezlerine yönelik sergiyi geziyoruz. Ben de mühendislik fakültesinin bir mensubu olduğum için inanılmak bir keyif aldım. Öğrencilerimiz çok inovatif çok faydalı işler yapmışlar, inşallah bunları daha da geliştirecekler.”


Sergide, Anlık görüntü aktarabilen amfibik insansız hava aracı, Raylı sistem araçlarında vagon doluluk ikaz sistemi, Yerli kuplör tasarımı, Piezo-elektrik ray pedi, Maglev tren, Bilgisayar kontrollü hız sabitleyici, Hidrojen ile elektrik üretimi, Prototip hadde makinesi, Eğme-yorulma test cihazı, Plastik filament makinesi gibi projeler yer aldı.




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