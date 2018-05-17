Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında başlayan etkinlikler kapsamında çocuklar için Karagöz-Hacivat gölge oyunu ile başlayan program, Türk Tasavvuf Müziği sanatçısı Murat Belet’in tasavvuf müziğinden söylediği eserlerle devam etti.

Programı vatandaşlarla birlikte izleyen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, programın sonunda yaptığı konuşmada, ”Değerli hemşerilerim, Başbakanımızın da söylediği gibi, ramazana üzüntü ile girdiğimiz bu günlerde bizlere seslendirdiği ilahilerle güzel bir gece yaşatan sanatçımıza, meydanı doldurarak ilk akşamda bizlerle beraber olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizin ramazanını kutluyor, Allah nice ramazanlara ve bayramlara sağlık,huzur, sağlık ve barış içerisinde ulaşmayı nasip etsin” dedi.

Ürkmezer konuşmanın ardından sanatçı Murat Belet’e çeşitli hediyeler takdim etti.