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16 Mayıs 2018 12:52

Geleneksel ramazan etkinlikleri başlıyor

Safranbolu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel ramazan etkinlikleri başlıyor.

Geleneksel ramazan etkinlikleri başlıyor

16 Mayıs 2018 12:52


Safranbolu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinlikler, Aşığı Tokatlı SAKEM de verilecek iftar yemeği sonrası Misak-i Milli Demokrasi Meydanında Murat Belet’in İlahi Konseriyle başlayacak.


Ramazan ayı süresince her akşam farklı bir etkinliğin gerçekleşeceği Misak-i Milli Demokrasi Meydanında, Ramazan sohbetleri, ilahi dinletileri, tasavvuf konseri, semah gösterisi, halk müziği konserlerinin de yer aldığı programlar ramazan akşamlarında vatandaşlarla buluşacak.


Safranbolu Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel ramazan etkinliklerine tüm vatandaşları davet eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer: “Ramazan ayı, toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, yardımlaşma, mutluluk, güzellik ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir aydır” dedi.


Ramazan ayı boyunca her akşam bir mahallede iftar yemeğinin verileceğini kaydeden Ürkmezer: “Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızla hem soframızı paylaşacağız hem de ibadetimizin gereğini yerine getireceğiz.


Ekinliklerimizin bir diğer anlamı da eski ramazan geleneklerini yaşatmak. Mahalle adabını gelecek nesillere aktarmak. Bu bağlamda tıpkı eski ramazan günlerinde olduğu gibi, gölge oyunlar, dini sohbetler, ilahi konserleri, Kuran-ı kerim Tilavetleri gibi pek çok etkinliği vatandaşlarımızla birlikte paylaşacağız. Ben bir kez daha tüm halkımızı iftar soframıza ve geleneksel ramazan akşamları etkinliklerimize davet ediyorum” diye konuştu.


Ürkmezer,Ramazan ayının, kaygıları ve sıkıntıları geri plana attığını, sevginin, saygıyı ve hoşgörüyü pekiştirdiğini, insan ilişkilerinin güçlendirdiğini belirterek, “Bu duygu ve düşüncelerle Mübarek Ramazan ayının tüm İslam âlemine, milletimize ve Safranbolu’muza bolluk, bereket ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.




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