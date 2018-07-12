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12 Temmuz 2018 18:28

Genç çiftçiler projelerini uygulamaya başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından genç çiftçilerin desteklenmesi amacı ile projelendirilen ve yürürlüğe alınan program doğrultusunda Safranbolu’da bulunan genç çiftçiler projelerini uygulamak üzere sözleşme imzaladılar.

Genç çiftçiler projelerini uygulamaya başlıyor

12 Temmuz 2018 18:28


Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Emre ile 18 genç çiftçi tarafından 2018 yılı içerisinde 5 büyükbaş, 4 küçükbaş, 3 arıcılık, 5 örtü altı yetiştiriciliği ve 1 safran olmak üzere 18 proje, Genç Çiftçi Projesi kapsamında uygulamaya konuldu. Bu kapsamda genç çiftiler ile projelerin sürdürülmesi için sözleşme imzalandı.


İmza töreni sonrası kısa bir açıklama yapan İlçe Müdürü Mehmet Emre, 2016, 2017 ve 2018 yıları arasında 32 büyükbaş, 9 küçükbaş, 9 arıcılık, 14 örtü altı yetiştiriciliği ve 2 safran projesi olmak üzere 66 projenin hayata geçirildiğini, gençlerin ilgisinden de memnun olduklarını ifade ederken, desteklerinden dolayı Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’e teşekkür etti.


Yoğun programından dolayı imza törenine katılamadığını ancak gençlerin böylesi projelerde yer almasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Devletimiz, geliştirdiği projeler ile gençleri teşvik etmeye ve onların her daim yanlarında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda bakanlığımızın, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamasını amaçlayan bu önemli projesi Safranbolu’da da 2016 -2018 yılları arasında ilgi görmüş yine önemli miktarda ödenek almaları sağlanmıştır” dedi.


Ürkmezer, projenin, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi gibi detayları kapsadığını ifade etti.




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