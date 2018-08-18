Genç MÜSİAD üyeleri 3T programında bir araya geldi

Genç MÜSİAD Karabük Şubesi üyeleri 3T programı kapsamında kendi aralarında tanışıp ticareti geliştirmek amacıyla bir araya geldiği toplantıya MÜSİAD Karabük Şubesi Başkanı Ahmet Nur ve Genç MÜSİAD Karabük Şubesi Başkanı Bekir Uluçay ile genç üyeleri katıldı. Geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Genç MÜSİAD üyeleri toplantı da birbirleri ile tanışıp ticaretin geliştirilmesi ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular.

Bilgi ve birikimlerini Genç MÜSİAD üyelerine aktaran MÜSİAD Şube Başkanı Ahmet Nur, MÜSİAD’ın sadece ticaret amaçlı bir araya gelip zengin olalım diye düşünülen bir iş adamı derneği olmadığını belirterek, “Geçmiş toplum ilkelerine dayalı, ahlaki değerlere önem veren bir dernek. Derneğimiz kurulduğundan beri birçok parti değişti. Ülke için kim çalışıyorsa MÜSİAD olarak arkasında duruyoruz.” dedi.

MÜSİAD’ın her şeyin içinde olmakla beraber en önemli görevinin ülkenin eksik olan ayağını hem ülkede hem de yurt dışında tamamlaması olduğunu belirten Nur, “2013 yılında MİT krizi ile başlayan süreçte ülkemizi yönetenler farkına vardılar, 26 olan MÜSİAD şubesini bir anda 38 şube açıldı 2014’te. 2015 yılında tüm illerde şube oldu. Şuanda dünyada 74 ülkede 101 noktada şubemiz var. Bazı ülkelerde 3-4 şubemiz var. MÜSİAD’a geldiğinizde şunu göreceksiniz. Burası bir aile gibidir. Burada zengin olmak para kazanmak değil mesele” diye konuştu.

Üyelerin birbirleriyle tanışmalarını ve ticaretin nasıl geliştirileceğine dair istişarede bulunmak amacıyla toplandıklarını söyleyen Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Uluçay, “4 Nisan 2018 tarihinde Karabük’te Ahmet Nur Başkanımızın destekleriyle Genç MÜSİAD’ı kurduk. Kuruluşumuzda 11 yönetim kurulu üyesiyle beraber büromuz açıldı. Şuanda 37’ye yakın üyemiz ve üniversite teşkilatımız var. Üniversite teşkilatımızın 30-40 kişiye yakın görüşüp yaptığı üyeler var. Toplamda bizim 80’e yakın üyemiz var. Bizim en önemli amacımız firma bazında , birbirimizle ticaret yapabilmek, iletişimlerimizi geliştirmek için firma bazlı üyelerimize yöneliyoruz. Birbirimizle tanışma ve ticareti geliştirmek için ne yapabiliriz diye toplandık. Amacımız başta ülke ekonomisine ardından ilimizin ekonomik gücüne güç katmaktır. Bizler Genç MÜSİAD üyeleri olarak ülkemizin geleceği inşasında var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.