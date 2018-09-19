Genç Müsiad'dan ‘İşte Çalışma Hayatı' programı

Genç Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Karabük Şubesi üyeleri ‘İşte Çalışma Hayatı' konulu programda bir araya geldi.

Geçerli bir meslek, güvenli bir gelecek için ‘İşte Çalışma Hayatı' konulu program dolayısı ile Genç Müsiad Karabük Şubesi üyeleri İŞKUR Müdürü Coşkun Güven ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıya MÜSİAD Karabük Şube Başkan Yardımcısı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Genç MÜSİAD Karabük Şubesi Başkanı Bekir Uluçay ile genç üyeleri katıldı. Coşkun, imalat ve bilişim başta olmak üzere sektörel teşvik ve destekler ile işgücü piyasası analizlerini genç üyelere aktararak, “Hep söylüyorum nitelikli iş gücü. Gerçekten işinize yarayan bir kişiyi bulduğunuzda kaybetmek istemeyeceksiniz. Hangi sektörde olursa olsun. Her alanda çalışmak isteyenler ile ilgili nitelikli gücüne ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Genç MÜSİAD Karabük Şubesi Başkanı Bekir Uluçay, “Toplantılarımız sürekli olarak devam edecek. Bugünkü toplantımıza İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güveni davet ettik, kendisi de kabul etti. Ben huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı Uluçay tarafından, Güven'e hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.