Genç yazarlar okurlarıyla buluştu

Karabük Üniversitesi Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor, Sanat Günleri (KÜLBİSS) etkinlikleri kapsamında ‘Karabük Üniversiteli Genç Yazarlar' isimli söyleşi programında genç yazarlar ve okurlar bir araya geldi.

Sesli Düşünme Kulübü tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Ömer Faruk Dinç, Murat Güçlü, Aslı Bey, Mehmet Önder Karataş ve Tuğçe Yavuz isimli Karabük Üniversitesi öğrencileri konuşmacı olarak katıldı.

Katılımcılardan ‘Karabulut' isimli kitabın yazarı olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ömer Faruk Dinç, polisiye ve cinayet kitapları yazmayı çok sevdiğini belirterek ilk yazarlık serüvenine 2016 yılında başladığını söyledi. Dinç, cinayet ve polisiye kitap yazarken basite kaçınılmaması gerektiğini belirterek, “Okuyucu kitabın son sayfasında katili bulmamalı. Katili kendisi düşünerek bulmalı. Önemli olan cinayeti işleyen karakterin son sayfalarda verilmesi değil, cinayeti işleyen kişiyi okuyucunun kendisinin bulabilmesidir” dedi.

‘Halbuki' dergisinin yazarı Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi son sınıf öğrencisi Tuğçe Yavuz, derginin kuruluş amacı hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Toyluklarımızın farkında olup kendimizi nasıl geliştirebiliriz ve her bölümden öğrenci alarak bir dergi fulyası oluşturabiliriz. Karabük Üniversitesinde neden bir dergi çıkartmayalım dedik. Gençlerin şu dönemde tutunacak bir dala ihtiyacı var kuşkusuz bunu sanatın her türlüsüyle gerçekleştirebiliriz.”

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü mezunu Mehmet Önder Karataş ise salt bir biçimde okumanın beyne zarar veren bir durum olduğunu ifade ederek yalnızca okumak beyni şişmanlattığını, bu şişmanlatmanın da yazı yazılarak terbiye edileceğini söyledi.

Söyleşi konuşmaların ardından soru cevap bölümü ile sona erdi.