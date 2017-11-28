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28 Kasım 2017 12:50

Genel Sekreter Uzun’dan kardeş okula ziyaret

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kardeş okul projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Genel Sekreter Uzun’dan kardeş okula ziyaret

28 Kasım 2017 12:50


Uzun, ‘Kardeş Okul’ projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu’na gerçekleştirdiği ziyarette proje kapsamında okulun bazı ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.


Özel İdarenin eğitime destek olmak amacıyla okulların bakım-onarımlarını yaptığını belirten Genel Sekreter Uzun, "Protokol kapsamında kardeş okullarımıza nasıl yardımcı olabiliriz düşüncesiyle öğretmenlerimizi ziyarete geldik. Kurum olarak kardeş okulumuza sosyal ve kültürel alanda destek vermeye çalışacağız. Fiziki şartları iyileştirmenin yanı sıra okullarımızla sürekli irtibat halinde olmak, sorunlarına çözüm bulmak istiyoruz. Öğrencilerimizin sosyalleşmesine ve okulumuzun sorunlarına katkıda bulunmak amacıyla elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.


Uzun, ziyaretin ardından Atatürk Ortaokulu’nda, Okul Müdürü Gökhan Berat ve Okul Aile Birliği Başkanı Seray Acar ile birlikte incelemelerde bulundu.




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