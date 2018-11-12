Gezici Başkanlık Ofisi'nin İlk Durağı 5000 Evler Oldu

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin 2018 yılı Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasınında ilk durağı 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi oldu.

Makamını bir günlüğüne 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'ne taşıyan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, mahalle sakinleri ile bire bir görüşerek vatandaşların sıkıntı ve taleplerini yerinde dinledi.

Vatandaşların taleplerinin yerine getirileceğini ifade ederek vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde oluşturulan Başkanlık Makamından ayrılan Başkan Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi Uygulaması kapsamında 13 Kasım Salı günü Fatih Mahallesi sakinleri ile 10.00 - 12.00 arası bir araya gelecek.