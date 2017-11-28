Göçükte ölen madenci son yolculuğuna uğurlandı

1 Ocak 2009 yılında kura ile Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında iş başı yapan 37 yaşındaki maden işçisi Cafer Tepebaşı ve mesai arkadaşı 32 yaşındaki İsa Çeltik, dün meydana gelen tavan göçmesi sonucu göçükte kaldı. Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından madencilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazesi dün gece hastane morgundan alınan 37 yaşındaki Cafer Tepebaşı Yenice Devlet Hastanesi morguna getirildi. Evli ve bir çocuk babası olan Tepebaşı’nın Türk bayrağına sarılı tabutu Atatürk Mahallesi Merkez camiine getirildi. Burada maden işçisinin babası Hakkı Tepebaşı, oğlunun tabutunun başından bir dakika bile ayrılmadı. Ayakta duramadığından getirilen sandalyeye oturan acılı baba oğlunun resmini kucaklayarak gözyaşlarını boğuldu.

İkindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK Genel Müdür vekili Kazım Eroğlu’nun yanı sıra çok sayıda seveni ve maden işçileri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından ölen maden işçisinin eşi Songül Tepebaşı, cenaze aracına yaslanarak gözyaşları boğuldu.

Maden işçisi daha sonra Derebaşı köyünde toprağa verildi.