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18 Temmuz 2018 12:17

Göktepe şenlikleri 5 Ağustos’ta yapılacak

Yenice ilçesi Çeltik Köyü Muhtarlığı ve Kooperatifi tarafından geleneksel olarak yapılan ve 5’ncisi yapılacak olan Göktepe Şenlikleri bu yıl 5 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Göktepe şenlikleri 5 Ağustos’ta yapılacak

18 Temmuz 2018 12:17


Çeltik Köyü Göktepe Yaylası şenliklerinde sanatçı olarak Yunus Bülbül ve Aynur San sahne alacak.


Çeltik Köyü Muhtarı Sezai Çoban, şenliklerle ilgili olarak yaptığı açıklamada; “5 ağustos pazar günü Göktepe Yaylası’nda bu yıl 5. Çeltik Köyü Göktepe Yaylası etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Şenliğimizde Yunus Bülbül ve Aynur San, katılımcılara konser verecek, etli mısır çorbası da ikram edilecektir. Ayrıca, halat çekme, çuval ve yoğurt yeme yarışmaları yapılacaktır. 5 ağustos pazar günü yapılacak şenliğimize tüm Karabük halkımızı davet edi yor, en derin saygılarımı sunuyorum.” dedi.




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