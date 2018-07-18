Göktepe şenlikleri 5 Ağustos’ta yapılacak

Çeltik Köyü Göktepe Yaylası şenliklerinde sanatçı olarak Yunus Bülbül ve Aynur San sahne alacak.

Çeltik Köyü Muhtarı Sezai Çoban, şenliklerle ilgili olarak yaptığı açıklamada; “5 ağustos pazar günü Göktepe Yaylası’nda bu yıl 5. Çeltik Köyü Göktepe Yaylası etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Şenliğimizde Yunus Bülbül ve Aynur San, katılımcılara konser verecek, etli mısır çorbası da ikram edilecektir. Ayrıca, halat çekme, çuval ve yoğurt yeme yarışmaları yapılacaktır. 5 ağustos pazar günü yapılacak şenliğimize tüm Karabük halkımızı davet edi yor, en derin saygılarımı sunuyorum.” dedi.