Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 16:03

Gökyüzünde görsel şölen

Karabük’te fotoğraf sanatçısı bir vatandaş, gece saatlerinde şiddetli yağışla beraber meydana gelen görsel şöleni fotoğrafladı.

Gökyüzünde görsel şölen

06 Eylül 2018 16:03


Safranbolu ilçesinde yaşayan Mehmet İnce isimli fotoğraf sanatçısı, aniden bastıran şiddetli yağışla birlikte meydana gelen şimşekleri fotoğrafladı. Şiddetli gürültüsü ile birlikte aniden bastıran şiddetli yağış Safranbolu’da yolları dere yatağına çevirirken, bazı sitelerin girişlerini ise adeta göle döndü. 15 dakika boyunca etkili şiddetli yağış sonrası Safranbolu’da metrekareye 20 kilogram yağış düşerken, Karabük merkez de ise metrekareye 11 kilogram yağış düştü.


İki saat boyunca gökyüzündeki adeta görsel şölen Uzun’un çektiği fotoğraf karelerine yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
24
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç