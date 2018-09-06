Gökyüzünde görsel şölen

Safranbolu ilçesinde yaşayan Mehmet İnce isimli fotoğraf sanatçısı, aniden bastıran şiddetli yağışla birlikte meydana gelen şimşekleri fotoğrafladı. Şiddetli gürültüsü ile birlikte aniden bastıran şiddetli yağış Safranbolu’da yolları dere yatağına çevirirken, bazı sitelerin girişlerini ise adeta göle döndü. 15 dakika boyunca etkili şiddetli yağış sonrası Safranbolu’da metrekareye 20 kilogram yağış düşerken, Karabük merkez de ise metrekareye 11 kilogram yağış düştü.

İki saat boyunca gökyüzündeki adeta görsel şölen Uzun’un çektiği fotoğraf karelerine yansıdı.