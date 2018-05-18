İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Gönlümüz ve Sevgimiz Mehmetçikle kampanyası kapsamında Mehmetçik Vakfı hesabına aktarılan yardım makbuzunu Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’e teslim etti.

Kampanyada görev alan öğrencilerle birlikte Ürkmezer’i ziyaret eden Gümüş, kampanya hakkında bilgi verirken, öğrencilerin büyük bir efor sarf ettiklerini söyledi.

Kampanyanın hem Afrin hem de şehit ve gazi yakınlarına destek olmak amacıyla düzenlendiğini ve okullarımızda bir ay içerisinde 40 bin TL bağış toplandığını kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer: “Arkadaşlarımız bir ay gibi kısa sürede böylesi önemli bir miktara ulaşmışlar. Bu birlik beraberliğin her zaman en üst seviyede olduğu, medeniyetimizin de bizlere öğrettiği dayanışmanın en güzel örneklerinden birisidir. Kampanyada görev alan evlatlarımız ile gurur duyuyorum” dedi.

Safranbolu’nun her daim şehitlerine ve gazilerine her daim sahip çıktığını belirten Ürkmezer, “Bu kampanyada da Safranbolu bunu bir kez daha göstermiştir. Böylesi önemli ve bir o kadar da anlamlı bir kampanyanın düzenlenmesinde emek veren Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Okul İdarecilerimize, Öğretmenlerimize, değerli öğrencilerimize ve Safranbolu halkına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.