Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 18:51

’Gönlümüz ve sevgimiz Mehmetçikle’

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ’Gönlümüz ve Sevgimiz Mehmetçikle’ adı altında düzenlediği bağış kampanyası bir ayda 40 bin TL’ye ulaştı.

’Gönlümüz ve sevgimiz Mehmetçikle’

18 Mayıs 2018 18:51


İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Gönlümüz ve Sevgimiz Mehmetçikle kampanyası kapsamında Mehmetçik Vakfı hesabına aktarılan yardım makbuzunu Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’e teslim etti.


Kampanyada görev alan öğrencilerle birlikte Ürkmezer’i ziyaret eden Gümüş, kampanya hakkında bilgi verirken, öğrencilerin büyük bir efor sarf ettiklerini söyledi.


Kampanyanın hem Afrin hem de şehit ve gazi yakınlarına destek olmak amacıyla düzenlendiğini ve okullarımızda bir ay içerisinde 40 bin TL bağış toplandığını kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer: “Arkadaşlarımız bir ay gibi kısa sürede böylesi önemli bir miktara ulaşmışlar. Bu birlik beraberliğin her zaman en üst seviyede olduğu, medeniyetimizin de bizlere öğrettiği dayanışmanın en güzel örneklerinden birisidir. Kampanyada görev alan evlatlarımız ile gurur duyuyorum” dedi.


Safranbolu’nun her daim şehitlerine ve gazilerine her daim sahip çıktığını belirten Ürkmezer, “Bu kampanyada da Safranbolu bunu bir kez daha göstermiştir. Böylesi önemli ve bir o kadar da anlamlı bir kampanyanın düzenlenmesinde emek veren Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Okul İdarecilerimize, Öğretmenlerimize, değerli öğrencilerimize ve Safranbolu halkına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç