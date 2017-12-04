Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 16:19

Göztepe taraftarına polis amirinden üçlü

Süper Lig’in 14.

Göztepe taraftarına polis amirinden üçlü

04 Aralık 2017 16:19

haftasında Kardemir Karabükspor’un sahasında Göztepe’ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından bir polis amiri, Göztepe taraftarına üçlü çektirdi.


Dr. Necmettin Şeyoğlu Stadı’nda 2 Aralık Cumartesi günü oynanan karşılaşma sonrası sahadan 1-0 galip ayrılan Göztepe taraftarı, bu sonucun ardından maç sonunda sahada bulunan bir polis amirinden üçlü çektirmesini istedi. Taraftarların isteğini geri çevirmeyen polis amiri, taraftarlara üçlü çektirirken diğer polis memurları da kendisine eşlik etti.


Maçın ardından gerçekleşen bu olayın sosyal medyada yayılmasının ardından ise Karabükspor taraftarları duruma tepki gösterdi. Karabük’te görevli olduğu iddia edilen amirin rakip takımın taraftarına üçlü çektirmesini mavi-ateş taraftarlar derneği sosyal medya hesaplarından kınadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
7
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Salı
    Yoğun Kar Yağışı
    7°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Sisli
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç