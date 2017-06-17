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17 Haziran 2017 16:16

Güleç ailesi köy meydanında protokole ve halka iftar verdi

KARDEMİR A.

Güleç ailesi köy meydanında protokole ve halka iftar verdi

17 Haziran 2017 16:16

Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş adamı Kamil Güleç il protokolü ve halka köy meydanında iftar verdi.


İşadamı Kamil Güleç ve oğlu çağrı Güleç tarafından Bulak köyünde verilen iftar yemeğine Karabük Valisi Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cihan Ulukaya, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan, Genel Müdür Ercüment Ünal, daire müdürleri, işadamları ve çok sayıda köy halkı ile davetliler katıldı.




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