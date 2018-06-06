Güleç ailesi köy meydanında protokole ve halka iftar verdi

Ş Yönetim üyesi, Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş adamı Kamil Güleç il protokolü ve halka köy meydanında iftar verdi.

İşadamı Kamil Güleç ve oğlu çağrı Güleç tarafından Bulak köyünde verilen iftar yemeğine Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, siyasi parti il başkanları ve milletvekili adayları, daire müdürleri, işadamları ve çok sayıda köy halkı ile davetliler katıldı.

Karabük’ün il oluşunun 23 yılı pastası kesildi

Öte yandan iftar programı sonrası Karabük’ün il oluşunun 23 yılı dolayısıyla Kamil Güleç tarafından yapılan ve üzerinde Karabük’ün siluetinin yer aldığı yaş pasta Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve işadamı Kamiil Güleç tarafından kesildi.

Vali Kemal Çeber, programda yaptığı konuşmada, çok güzel bir Karabük akşamında bir araya geldiklerini ve organizasyonu sağlayan hayırsever işadamı Kamil Güleç’e teşekkür etti.

Karabük’ün il oluşunun 23. Yılını geride bıraktıklarını kaydeden Vali Çeber, “ Biz Cumhuriyet kentiyiz. Memleketimizin en genç ve en hızlı gelişen bir iliz. Bütün istatistik veriler bunu gösteriyor. İl’lerin ömrü de insanların ömrü gibidir. Karabük il yapılmış bir yer değildir, kendisi il olmuş bir yerdir. Tırnakları ile kazıya kazıya buralara gelmiştir” dedi.

Hayırsever İşadamı Kamil Güleç, Karabük’ün il oluşunda yaşadığı bir anısını anlatarak, “ Ben TSO Başkanıydım ve dönemin İçişleri bakanı beni arayarak Karabük’ün il olduğunu söylemişti. Bende o dönemde iktidar partisinin il başkanını arayarak müjdeyi verdim. TSO’dan davul zurna eşliğinde şenlikleri başlatmıştık. Karabük artığını kabuğunu yırttı” ifadelerine yer verdi.