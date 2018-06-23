Güleç ailesinin küçük fertleri erkekliğe ilk adımı attı

Yönetim Kurulu üyesi Çağrı Güleç’in oğulları, işadamı Kamil Güleç’in torunları Kamil Efe ve Çağrı Eren sünnet olarak erkekliğe ilk adımını attılar.

Safranbolu’da gerçekleşen görkemli sünnet törenine, Karabük Valisi Kemal Çeber, 23. Dönem TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, Genel Müdür Ercüment Ünal, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, AK Parti Milletvekili adayları Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Milletvekili adayı Dr. Hüseyin Avni Aksoy ile siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Şenay ve Çağrı Güleç çiftinin oğulları Kamil Efe ve Çağrı Eren By-Fatih organizasyon tarafından düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.