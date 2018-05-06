Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 19:28

Güneş "Ak Parti gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemez"

AK Parti Karabük Milletvekili Aday adayı Niyazi Güneş, Karabük’te Hıdırellez geleneği dolayısıyla köy derneklerinin programlarına katıldı.

Güneş

06 Mayıs 2018 19:28


Safranbolu’nun Aşağı Tokatlı, Kuzuyaka Hacılar ve Konarı Köylerinde hemşerileriyle buluşan Güneş, Hızır Aleyhisselam ve İlyas Aleyhisselam’ın her yıl 6 Mayıs günü buluştuğuna inanılan ve bereket kabul edilen Hıdırellez etkinlikleri heyecanını köylülerle birlikte yaşadı. Böyle günlerin gelenekleri yaşatma, kaynaşma ve birlikte olma duygusuna önemli katkıları olduğunu vurgulayan Güneş, hemşehrileriyle sohbet etti ve günün anlamına atfen pişirilen yemekten yedi.


Program bitiminde basın mensuplarının temayül yoklamasını sorması üzerine Güneş; "Cumartesi günü Ak Parti olarak güzel bir ortamda temayül yoklamamızı gerçekleştirdik. Güzel bir demokrasi havası vardı. Teşkilatlarımız yoğun katılım sağladı. Bu durum bizler adına sevindirici olmuştur. Teşkilatlarımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca 24 Haziran için teşkilatlarımızın hazır olduğunu da bu vesileyle gördük. Bu da bizi ayrıca sevindirmiştir. Şimdi önümüzde adaylık süreci var. Tüm aday adayları arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Biliyoruz ki Ak Parti 16 yıllık iktidarı boyunca hiç bir zaman gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklememiştir. İktidarın ve başarının sırrı da buradan gelmektedir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
21
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç