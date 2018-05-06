Güneş "Ak Parti gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemez"

Safranbolu’nun Aşağı Tokatlı, Kuzuyaka Hacılar ve Konarı Köylerinde hemşerileriyle buluşan Güneş, Hızır Aleyhisselam ve İlyas Aleyhisselam’ın her yıl 6 Mayıs günü buluştuğuna inanılan ve bereket kabul edilen Hıdırellez etkinlikleri heyecanını köylülerle birlikte yaşadı. Böyle günlerin gelenekleri yaşatma, kaynaşma ve birlikte olma duygusuna önemli katkıları olduğunu vurgulayan Güneş, hemşehrileriyle sohbet etti ve günün anlamına atfen pişirilen yemekten yedi.

Program bitiminde basın mensuplarının temayül yoklamasını sorması üzerine Güneş; "Cumartesi günü Ak Parti olarak güzel bir ortamda temayül yoklamamızı gerçekleştirdik. Güzel bir demokrasi havası vardı. Teşkilatlarımız yoğun katılım sağladı. Bu durum bizler adına sevindirici olmuştur. Teşkilatlarımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca 24 Haziran için teşkilatlarımızın hazır olduğunu da bu vesileyle gördük. Bu da bizi ayrıca sevindirmiştir. Şimdi önümüzde adaylık süreci var. Tüm aday adayları arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Biliyoruz ki Ak Parti 16 yıllık iktidarı boyunca hiç bir zaman gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklememiştir. İktidarın ve başarının sırrı da buradan gelmektedir" dedi.