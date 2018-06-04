24 Haziran’da yapılacak seçimler için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Güneş, Sanayi sitesinde esnaflarla sohbet ettikten sonra, Eflani İlçesi’nde resmi kurumları ve esnafları ziyaret ederek çalışmalarını sürdürdü. Ziyaretleri esnasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Güneş, “AK Parti Türkiye’de hayal dahi edilemeyen işlere imza attı. Allah’ın izni ile milletimizin desteği ile 24 Haziran’dan sonrada AK Parti’nin hizmetleri devam edecek. Ziyaretlerimiz de projelerimizi ve AK Parti’mizin hizmetlerini anlatıyoruz. Zaten hemşehrilerimiz de yapılan hizmetleri görüyor ve bu neticede bizlerden desteklerini esirgemiyorlar. 25 Haziran’a daha güçlü bir Türkiye olarak uyanmayı ve şahlanarak yolumuza devam etmemiz gerektiğini vurguluyoruz” dedi.