15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında kent meydanında yüzlerce vatandaşın toplandı. Kent meydanındaki etkinliklerde konuşan Vali Çeber, Türk Milletinin gerektiği zaman dil, din, ırk, siyasi görüş fark etmeksizin birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını 15 temmuz da bir kez daha gördüğünü ifade eden Çeber, “İki yıl önce sizlerin, bizi koruyun namusumuzu, devletimizi, milletimizi koruyun diye kendi kıt kaynaklarınızdan aldığınız sizlere, hepimize ait olan silahlarla sizlere saldırmak isteyen gafillere cumhurbaşkanımızın önderliğinde onun dik ve dirayetli duruşuyla sokaklara, havaalanına davet ediyorum emri ve buyruğu üzerine sokaklara çıkarak, meydanları doldurarak, elinizde hiçbir savunma aracı olmadan silahların karşısında durarak, tankların altına yatarak, gökten bombalar yağdıran uçaklara rağmen alanları terk etmeyerek bu hain darbe girişimini durduran eli öpülesi milletime şükranlarımı tekrar arz ediyorum. Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.

“Halen içimizde hainler ne yazık ki var” diyen Çeber, 15 Temmuz hain darbe girişiminin şokunu atlattıktan sonra kurum ve kuruluşlardan hainlerin büyük çoğunluğunun temizlendiğini belirtti.

Darbenin, kalkışmanın, e- muhtıranın vatana ihanet olduğunu, kaydeden AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Bu milletin içerisinde yaşayıp hain olarak yaşayanlarda var. 15 temmuz akşamında bu milleti sindirmek için, yönetimi ele geçirmek için planlar hazırlayanlar o gece de planlarına devam ettiler. Ama ne oldu çok şükür tarihinden ders alan bu Türk Milleti dimdik bombanın tüfeğin önünde durmasını bildi. Türk Milletinin her bireyi kahramandır” diye konuştu.

“Halkımız çıplak eliyle tanka, tüfeğe ve topa karşı hücum etmiştir”

Türk Milletinin tarih boyunca asil hareketler gösteren muvazzaf bir millet olduğunu dile getiren AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş şunları söyledi, “15 Temmuzda halkımız çıplak eliyle tanka, tüfeğe ve topa karşı hücum etmiştir. Bu başka hiçbir milletin evladının yapabileceği bir şey değildir. Türk Milleti tarih boyunca hep asil hareketleri gösteren muvazzaf bir millettir. Türk Milletinin önemli tarihlerde hep önü kesilmeye çalışılmıştır. Ama hiçbir zaman geri adım atmadı atmayacak. Kurtuluş Savaşından 15 Temmuza daha öncesi ve sonrası bu millet hiçbir zaman asaletinden feraget etmemiştir. Ferasetini hep gösterecektir. 15 temmuzda bu büyük darbe girişimine karşı organizesiz halkımızın gösterdiği bu yiğit mücadele her türlü takdirin fevkinde bir hadisedir. Bu yüzden biz 15 temmuzları unutmayacağız, unutturmayacağız.”

Etkinlik yatsı namazının ardından okunan selalar ile son buldu.