Güneş, “İki binin üzerinde kişi istihdam edilecektir”

Güneş, Ankara’da işlerin nasıl yürüdüğünü ve sorunların nasıl çözülebileceği konusunda tecrübesi olduğunu belirterek “Dolayısıyla Karabüklü hemşehreilerimiz temsil etme yetkisi verdiğinde Ankara’da yapılacak işler konusunda daha kısa yoldan yardımcı olabileceğime inanıyorum. Ankara’da bulunmamış arkadaşlardan daha avantajlı durumdayım. Karabük’ün ihtiyaçlarını biliyorum. Çıktığımız bu yolda samimi olmakla beraber insanlarımıza yapabileceğimiz işleri söylememiz gerekir. Zaten AK Parti’nin bir farkı da budur. Söylediği hiçbir şeyi yapmadan durmamıştır. 16 yıldır yapılan hizmetler görülüyor ve bu hizmetler devam edilsin deniliyorsa 24 haziranda halkımız yine AK Parti üzerinden karar kılacaktır” dedi.

“Cumhurbaşkanını seçerken, kadrolarını da seçelim”

Karabük’te 24 haziranda yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanı ile AK Parti’nin ayrı tutulduğuna dair algı operasyonu yapıldığına dair söylentilere de değinen Güneş, şunları söyledi: “Bu konu çok yanlış bir konudur. Bizim üzerinde durduğumuz huşulardan biri güçlü yönetim çıkarmaktadır. Cumhurbaşkanı sandıktan çıktıktan sonra güçlü meclise ihtiyacı var. Muhalefet cumhurbaşkanlığı konusunda umudunu kesmiş durumda. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan’ın seçileceğini kabul ettiler. İşin ikinci safhasında cumhurbaşkanını mecliste zayıf düşürmek istiyorlar. AK Parti, o yüzden güçlü yönetim, güçlü meclis, güçlü Türkiye diyor. Bu üçlü ifadenin ayrı ayrı anlamı var. Yönetim ve meclis güçlü olursa Türkiye güçlü olacaktır. Türkiye’nin şahlanması gerekiyor. Çünkü 24 haziranda sistem değişiyor. Bu sistemi bilen ve adapte olanlar AK Parti kadrolarıdır, cumhur ittifakına gönül verenlerdir. Oylarımızı verirken dikkatli kullanalım. Cumhurbaşkanımızı seçelim, ayrıca cumhurbaşkanımızın kadrosunu da seçelim. 24 hazirandan sonra Türkiye’ye tuzak kuranlar diz çökecektir. Halkımızın oyları ile bunlara iyi bir ders vereceklerine inanıyorum. Karabük’te çeşitli algı operasyonu yapmaya çalışanlara kulak vermemelerini istiyorum.”

“2 binin üzerinde insan istihdam edilecektir”

İşsizlik sorununun Karabük’te bitirilmesi gerektiğini ifade eden Güneş, “Burası işçi memleketi. Buraya insanlar iş bulmak için gelip yerleşmişler. Karabük’te gençlerin iş için dışarıya gitmesine müsaade etmememiz gerekiyor. Bunun için yeni iş alanları üretmeliyiz. İsmetpaşa’daki ihtisas organize sanayi bölgesi bizim için büyük avantajdır. Önümüzdeki süreçte en önemli görevimiz elimizden ne geliyorsa yapmaktır. Yine Yenice’deki orman ürünler ihtisas organize sanayi kurulacak. Orada da 2 binin üzerinden insan istihdam edilecek. Bunu halkımız bizden duydu ve takip edecekler. HES konusunda da Yenice halkının onay vermediği bir şeyin yanında durmak mümkün değildir” diye konuştu.