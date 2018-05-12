Güneş “Kapımız ve gönlümüz herkese açık”

AK Parti Karabük Milletvekili Aday adayı Niyazi Güneş, ilk olarak Safranbolu Esnaf ve Sanatkârlar Odasını ziyaret ederek seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bürokrasi tecrübesini siyasette Karabük için kullanmaya hazır olduğunu söyleyen Güneş, "Görev verildiği takdirde taşın altına elimizi hiç çekinmeden koyacağımızı her vatandaşımızın bilmesini isterim. Karabükümüz için en güzel hizmeti nasıl verebiliriz, bu toprakların insanı daha müreffeh nasıl yaşar bunlar için çalışacağız. Şehrimize hizmet eden, etmek isteyen herkese kapımız gönlümüz açıktır. Ziyaret ettiğimiz ve edeceğimiz sivil toplum kuruluşları ve temsilcilerinin de bize katacağı önemli fikirleri ve destekleri olacağına inanıyorum. Ülke olarak, şehir olarak inşallah hep birlikte kalkınmamız devam edecek. Güçlü bir Türkiye güçlü bir Karabük önceliğimizdir" dedi.

Ziyaretlerinin bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini söyleyen Güneş, tüm vatandaşlara ulaşabilmek için gayretlerini ve çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.