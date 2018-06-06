Güneş: “Karabük Türkiye’nin gerisinde kalmamalıdır”

Güneş, Karabük Müftülüğü, Karabük Defterdarlığı ve Emniyet Teşkilatını ziyaretleri akabinde basın mensuplarına 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir takım açıklamalar yaptı. Milletvekili adayı Güneş,açıklamasında 16 Nisan halk oylamasıyla milletin bir karar verdiğini ve 24 Haziran seçimlerinde de bu kararın güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı lehine tescil edileceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Yıllardır koalisyon hükümetleriyle ülkenin bir yere varamadığını bundan da en çok vatandaşın etkilendiğini ifade eden Güneş, “Artık koalisyon dönemleri bitmiştir. Ülkemizde iktidar sorunu kalmamıştır. Sürekli istikrar dönemi başlayacaktır. Şimdi bu yeni sistemle eski bürokratik sorunlar da geride kalacaktır. İnşallah yeni sistemle daha çabuk yürütme, hızlı bürokrasi ile hizmetler daha kısa sürede vatandaşlarımıza sunulacak. 2002 den itibaren hem ülkemiz hem de Karabük bir çok kazanım elde etmiştir. Biz de yine bundan sonraki süreçte de bu kazanımlardan Karabük’ümüzün Türkiye’nin gerisinde kalmamasını istiyoruz. Karabüklü hemşerilerim üzerine düşen görevi şimdiye kadar ziyadesiyle yerine getirmiştir. 24 Haziran seçimlerinde de hemşerilerimizin teveccühü ile Karabük’te Ak Partimiz için inşallah yine en güzel sonuç çıkacaktır” dedi.