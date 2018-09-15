Güneş, “KARDEMİR şehrin beklentisini karşılayamamıştır”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'na (KARDEMİR) alınacak işçi alımı ile ilgili şehrin beklentilerini karşılayamadığını söyledi.

Güneş, nitelikli işçi alımına çıkan KARDEMİR'in aldığı işçi sayısının beklenenin altında olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere Kardemir Haziran'da işçi alımına çıktı. Şehirdeki Meslek Lisesi mezunu gençlerimiz büyük bir heyecanla başvurularını yaptılar ve mülakata çağrıldılar. Kamuoyunda KARDEMİR'in çok fazla personele ihtiyacı olduğu da bilinmektedir. Fabrikadaki işçilerimiz bize, birimlerdeki işçi eksikliğinden kaynaklı çok yoğun çalıştıklarını her fırsatta iletiyorlar. Haftalık hakları olan izinlerini bile kullanamadıklarını söylüyorlar. Şimdi personel alım ilanın üzerinden 3 ay geçti ve bu süre zarfında birçok işçi kardeşimiz de emekliye ayrıldı” dedi.

“KARDEMİR şehrin beklentisini karşılayamamıştır”

İki hafta önce Çelik-İş Genel Merkezi'ne Cumhur Ünal ile birlikte yapılan ziyarette sendika yetkililerinin KARDEMİR'in üretim kapasitesine göre bin işçiye daha ihtiyacı bulunduğu bilgisini verdiklerini ifade eden Güneş, “Bugün gelinen noktada ise 100 civarı gencimiz işe başlayacak. Tabi bu durum şehirde hayal kırıklığına yol açmıştır. Şunu ifade etmek gerekirse KARDEMİR işçi alımında şehrin beklentisini karşılayamamıştır. KARDEMİR yönetiminden Karabük halkının beklentisini karşılamasını bekliyoruz” diye konuştu.