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04 Mayıs 2018 15:43

Güneş, Ovacık’tan tüm Karabük teşkilatına seslendi

AK Parti Karabük Milletvekili aday adayı Niyazi Güneş aday tanıtım toplantılarına doğup büyüdüğü memleketi Ovacık’tan devam etti.

Güneş, Ovacık’tan tüm Karabük teşkilatına seslendi

04 Mayıs 2018 15:43

AK Parti Ovacık ilçe teşkilatının düzenlediği programda konuşan Niyazi Güneş, Karabük’e hizmet için yola çıktığını ve hizmet anlamında hemşerilerimin gönlünün razı olmayacağı bir işin içerisinde olmayacağını ifade etti. Güneş , "Bilindiği üzere aday adaylık süreci yoğun bir şekilde geçiyor, bizlerde elimizden geldiği kadarıyla teşkilat kademelerimizdeki arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak ulaşamadığımız arkadaşlarımız olursa buradan sesleniyorum, herbirine selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum, dua ve desteklerini bekliyorum" dedi.


Ovacıklılar, Niyazi Güneş’i konuşma öncesi uzun süre alkışladı ve yoğun sevgi gösterisinde bulundu.




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