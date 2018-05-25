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25 Mayıs 2018 09:57

Güneş, “Tüm gücümüzle sahada olacağız”

Ak Parti Karabük Milletvekili Adayı Niyazi Güneş adaylıkların kesinleşmesinden sonra ilk kez konuştu.

Güneş, “Tüm gücümüzle sahada olacağız”

25 Mayıs 2018 09:57


Güneş, “Ak Parti Milletvekili Adaylarının önce ülkemize sonra şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte aday adayı olan arkadaşlarımızla beraber bu heyecanı hep birlikte yaşadık. Sonuç olarak Genel Başkanımız ve Partimiz bu önemli sorumluluğu bizlere yüklemiştir. Biz de 24 Haziran’a kadar her kesimden hemşehrimize ulaşmak için tüm gücümüzle sahada olacağız. Tüm hemşehrilerimizi kucaklayacağız. İnanıyorum ki diğer arkadaşlarımız ve teşkilat kademelerimizle birlikte Karabük’te ulaşmadığımız, kucaklaşmadığımız hemşehrimiz kalmayacak. Ak Parti olarak Karabük’teki sandıklardan 24 Haziran akşamı hem Cumhurbaşkanlığında hem de Milletvekilliğinde güçlü bir şekilde çıkacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.




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