Güneş, “Türkiye’yi kimin yöneteceği ortaya çıkacak”

Güneş, seçim çalışmalarımı kapsamında yapılan ziyarette vatandaşların gösterdiği sıcak karşılamadan dolayı yorgunluklarını dindirdiğini belirterek, “Şunu samimi olarak söyleyebilirim ki Karabük’te her gittiğimiz yerde iyi karşılandığımızı söyleyebilirim. AK Parti olarak ilk günden bu yana her geçen gün daha iyiye giderek, bugün belli bir seviyeye ulaştığımızı ifade edebilirim. Seçim kurulunun bize belirlediği çalışmalar doğrultusunda çalışıyoruz. Bize eşlik eden arkadaşlarımızla birlikte görevlerimizi yerine getirdik. Şuana kadar geldiğimiz noktada iyi bir seviyeye ulaştığımızı düşünüyorum” dedi.

Karabük’ü milletvekili olarak temsil etme yetkisi verildiğinde önemli ve öncelikli projeleri gerçekleştireceklerini ifade eden Güneş, “ Bu projelerin başında Eskipazar ilçesindeki ihtisas organize sanayi bölgesi geliyor. Bunun için ilk adımlar atıldı. Alt yapı tamamlanıyor diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bu ihtisas organze sanaiyeleri tanınmış firmalar tarafından doldurulması gerekiyor içinde özel bir gayrete ihtiyaç duyuluyor. Bu görevler de bize düşüyor. Tabii ki Karabük’te paydaşlarımız istişarelerimiz olacak. Bu konuda ihmale fırsat vermememiz gerekiyor. Karabük’ün en önemlilerinden bir tanesi de bu proje olmalıdır. Çünkü bu projeleri işsizliği azaltacak ve en önemli istihdam merkezi olacak. Yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edileceği bir merkez olacak” diye konuştu.

“Türkiye’yi kimin yöneteceği ortaya çıkacak”

24 Haziran’da yapılacak olan seçimle birlikte bir sistem değişikliğine gittiklerini dile getiren Güneş, değişen sistemle yapılacak olan işlerin sürat kazanacağını kaydederek, "24 Haziranda yapılacak olan seçimlerde atacağımız oyu düşünürken yeni bir sayfa açacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Yeni bir hız kazanacağını düşünmemiz gerekiyor hükumet kurma derdi ortadan kalkacak 25 Haziran sabahı Türkiye’yi kimin yöneteceği ortaya çıkacak. Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar edindiği tecrübelerle hükumeti kurma görevi verildiğinde kısa zamanda güçlü bir kabine oluşacak” ifadelerini kullandı.

Güneş, Karabüklü vatandaşların helal etmeyeceği hiçbir çalışmayı ve sözü vermeyeceklerini belirterek önemli olan projelerin Eskipazar ve Yenice’deki organize ihtisas sanayileri ile Karabük’lü gençlerin göç etmeyeceğini söyledi.

Karabük Demir Çelik İşletmelerinin (KARDEMİR) işçi alımı konusuna da değinen Güneş, KARDEMİR’in işçi alımını ihtiyacı doğrultusunda yaptığını ve bu alım planının uzun zaman önce yapılan bir hazırlık sonucunda karar verildiğini dile getirerek, “KARDEMİR yetkililerine Karabüklü gençlerimizi istihdam ettirilmesi konusunda talebimizi ilettik. Aldığım bilgilere göre Karabüklü gençlerin tercih edileceğini düşünüyorum. Bunun halkımıza nefes aldıracağını düşünüyorum. KARDEMİR’in bu kararı umarım hayırlı olur” dedi.

“Sistem değişikliği Türkiye’yi şahlandıracak”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında da konuşan Güneş, “AK Parti parlamenter sistemde her zaman iktidarda kalabilecek bir partiydi. Ama bu sistemle yüzde 50 artı 1 alarak cumhurbaşkanı olma durumu ile çıtayı yükseltti. Parlamenter sistem olsaydı şuan ki cumhurbaşkanı adayları, adaylıklarını koyamayacaklardı. Geldiğimiz noktada şunu belirtmeliyiz ki bizim artık dünyada, bölgemizde ülkemizin güç merkezi olabilmesi için bu sistemi hayata geçirmemiz gerekiyordu. Dünyanın önde gelen ülkeleri başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Sistem değişikliği Türkiye’yi şahlandıracak bir sistemdir. Bizim halkımıza sunduğumuz hizmetlerin devam etmesini istiyorlarsa yolumuza devam edelim diyelim. Ben inanıyorum ki halkımız Recep Tayyip Erdogan’ı cumhurbaşkanını olarak seçecektir. 16 yıldır Karabüklüler AK Partiye destek verdiler. Bir defa daha desteklerini talep ediyoruz. Yeni yönetim ve yeni mecliste Karabük’ü temsil etme yetkimiz olursa Karabük’ün sorunlarının kaldırılacağını düşünüyorum“ şeklinde konuştu.