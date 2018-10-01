Güneş, “Yatırımların takipçisi olacağız”

Dönem 2. Yasama yılı açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güneş mesajında “Öncelikle yeni yasama yılının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. 26 Temmuz'da ilk yasama yılını geride bıraktığımız meclis çalışmaları 1 Ekim itibari ile yeniden başlamış bulunmaktadır. Bu süreçte meclisimiz ülkemizin sorunlarını konuşma, tartışma ve çözme imkânı bulacaktır. 81 milyon vatandaşımızı ilgilendiren ihtiyaçlara çözüm üreten bir meclis yasama döneminin olması için tüm gayretimizle çalışacağımızı ifade etmek isterim” dedi.

Güneş, meclis çalışmaları devam ederken Karabük'ü yakından ilgilendiren yatırımların bir an evvel tamamlanması, planlanan projelerin ise yatırım programına alınması amacıyla bakanlıklarla olan temaslarını sürdüreceklerini belirterek, "eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı üst yapı çalışmaları ve daha birçok konuda yatırımları takip edeceğimizi hemşehrilerimizin bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.