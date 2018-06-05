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05 Haziran 2018 15:54

Güneş,” Yenice halkı 24 haziran seçimlerine hazır”

AK Parti Karabük milletvekili adayı Niyazi Güneş Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Güneş,” Yenice halkı 24 haziran seçimlerine hazır”

05 Haziran 2018 15:54


Yenice de vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gören AK Parti milletvekili Adayı Niyazi Güneş vatandaşların tek tek taleplerini ve sorunlarını dinledi. "AK Parti olarak Karabük’te çalmadık kapı sıkmadık el bırakmıyoruz” diyen Güneş, “ Bugünde Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi sakinleri tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarımız ile birlikteyiz. Görüyorum ki Yenice halkı 24 Haziran seçimlerine hazır. Görüşmüş olduğumuz vatandaşlar bizler için ‘Vakit Türkiye Vakti’ diyerek bizleri karşılaması son derece mutluluk verici” ifadelerini kullandı.


Güneş, İsmetpaşa mahallesindeki iftar programının ardından Hisar Köyü’ nü ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet etti.




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