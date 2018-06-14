Güneş; “ Yenice Halkının İstemediği Bir İşe Onay Vermeyiz ”

Güneş siyasete girme nedeninin doğup büyüdüğü ve evladı olduğu Karabük’e hizmet olduğunu vurguladı. Bürokraside edindiği tecrübeyi Karabük için kullanmak istediğini ifade eden Güneş, memleketine hizmet ederek, hemşerilerinin duasına talip olduğunu söyledi. Sokakta karşılaştığı vatandaşların teveccühlerinin kendisini mutlu ettiğini belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü, “ Ak Parti milletin içinden çıkmış, yani milletiyle hem dem olmuş bir partidir. 16 yıldır iktidarın yıpranmama sebebi de budur” dedi. Kendisine Yenice’de yapılması düşünülen HES ile ilgili soru sorulması üzerine Güneş “Biz Yenice halkımızın istemediği bir işe onay vermeyiz. Ak Parti millete rağmen siyaset yapmaz. Yenice halkımız ne istiyorsa o yönde hareket ederiz. Ak Parti halkın isteklerine kulak verdiği için iktidardadır” ifadelerini kullandı.