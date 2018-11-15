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Güneş'ten Dünya ikincisi milli güreşçi Yıldırım'a tebrik ve davet

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, milli güreşçi Osman Yıldırım’ı Romanya’daki başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, milli güreşçi Osman Yıldırım'ı Romanya'daki başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik etti.


Güneş, Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi ve milli güreşçi Osman Yıldırım'ı Romanya'daki başarısından dolayı telefonla arayarak tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi.


Güneş ayrıca Yıldırım'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ederek misafiri olmasını istedi.

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