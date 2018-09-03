Güven, “İŞKUR programlarımızı yerinde inceliyoruz”

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven ile Orman İşletme Müdürü Vekili Nafiz Akel, İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan 25 latılımcı ile bir araya gelerek program dahilinde yürütülen iş ve işlemler hakkında bilgiler verdi.

Konu ile açıklamalarda bulunan İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, her yıl İl Müdürlüğümüze tahsis edilen ödenekler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlara kamusal alt yapı, çevre temizliği, ağaçlandırma, bakım ve onarım hizmetleri alanlarında programlar düzenlediklerini, programların en fazla 9 ay süreli olduğu ve katılımcıların asgari ücret üzerinden maaş, sigorta ve vergi ödemelerinin İŞKUR tarafından yapıldığını söyledi. Bu programlarda amaçlarının katılımcıları işgücü piyasası içerisinde tutmak ve iş edimi alışkanlıklarını kazandırarak, kişilerin kolay iş bulmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. İl Müdürü Güven, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 25 katılımcıları ziyaret ederek, kendileri ile sohbet etme imkanı bulduklarını, program katılımcılarına, görev tanımları dahilinde yürüttükleri iş ve işlemler, çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirmelerde bulunduklarını belirtti.

İl Müdürü Güven ayrıca, 2018 yılında farklı kurum ve kuruluşlarda yaklaşık bin kişinin bu programlardan yararlandırıldığını belirterek, İŞKUR’un kamu ve özel sektör işyerlerine yönelik istihdamı artırıcı programlarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini söyledi.

Orman İşletme Müdür vekili Nafiz Akel, İŞKUR programları kapsamında çalışanlarla birlikte yapılan işler ve örnek uygulamalar hakkında bilgi vererek, istihdama yönelik her programın içerisinde olmak istediklerini de belirterek, ziyaretinden dolayı İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven’e teşekkür etti.

Katılımcıların soru ve önerileri alınarak programa son verildi.